В Печорах осудили мужчину за мошенничество при строительстве дома

12:30, 28 ноября 2022, ПАИ

Житель города Себежа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в 2017-2018 годах осужденный, зная об областной адресной программе, приобрел в городе Печоры ветхий дом с земельным участком, на котором с минимальными затратами, в ущерб качеству и безопасности построил многоквартирный жилой дом. После этого он представил в районную администрацию необходимые документы, которые не соответствовали действительности.

В результате в эксплуатацию был введен объект, не отвечающий требованиям безопасности, а также не соответствующий проектной документации и требованиям муниципального контракта, а злоумышленнику были необоснованно перечислены средства свыше 11,5 млн бюджетных рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. «Наказание он будет отбывать условно. Уголовные дела в отношении должностных лиц районной администрации о преступной халатности и превышении должностных полномочий расследованы в отдельном производстве, - сообщили в ведомстве. - Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Псковской области».