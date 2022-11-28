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Общество

Без горячей воды на 6 часов останется часть жилых домов на Запсковье

Часть жилых домов на Запсковье останется без горячей воды на 4-6 часов 29 ноября, сообщают Псковские тепловые сети.

«В связи с проведением неотложных плановых работ по замене запорной арматуры на магистральных сетях планируется понижение параметров теплоснабжения и прекращение подачи горячей воды в течение 4-6 часов», - пояснили в ПТС.

Отключение коснётся следующих адресов:

- Новосёлов, 48, 50, 52;

- Труда, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73А, 50, 56, 58, 60;

- Звёздная, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- проспект Энтузиастов, 1, 3, 5, 7, 9;

- Сиреневый бульвар, 1, 1А, 3, 7, 11, 13, 17;

- Юности, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15/130;

- Инженерная, 108/62, 110, 114, 118, 120, 124, 126, 115, 96, 98, 100А.

Работы планируется провести с 9:00 до 15:00. 

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