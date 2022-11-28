Без горячей воды на 6 часов останется часть жилых домов на Запсковье
Часть жилых домов на Запсковье останется без горячей воды на 4-6 часов 29 ноября, сообщают Псковские тепловые сети.
«В связи с проведением неотложных плановых работ по замене запорной арматуры на магистральных сетях планируется понижение параметров теплоснабжения и прекращение подачи горячей воды в течение 4-6 часов», - пояснили в ПТС.
Отключение коснётся следующих адресов:
- Новосёлов, 48, 50, 52;
- Труда, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73А, 50, 56, 58, 60;
- Звёздная, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- проспект Энтузиастов, 1, 3, 5, 7, 9;
- Сиреневый бульвар, 1, 1А, 3, 7, 11, 13, 17;
- Юности, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15/130;
- Инженерная, 108/62, 110, 114, 118, 120, 124, 126, 115, 96, 98, 100А.
Работы планируется провести с 9:00 до 15:00.