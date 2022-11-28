Руководитель зоозащитной организации объяснила важность работы с детьми

16:19, 28 ноября 2022, ПАИ

Работа с детьми сейчас позволит в будущем улучшить ситуацию с численностью бездомных животных и уменьшить количество фактов жестокого обращения, уверена руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Об этом она сообщила на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом акции «Щедрый вторник» и конкурсу видеороликов «Добрые истории».

Номинация «Четвероногие друзья» стала одной из самых популярных в конкурсе. Около половины видеороликов посвящены помощи животным. «Для нас было очень ценно увидеть, что многие юные жители нашей области помогают дворовым кошкам, приютам для бездомных животных, подкармливают птиц зимой», — отметила она.

Вера Короткова заявила, что зоозащитники часто слышат от детей истории о жестоком обращении с животных. Вера Короткова обратила внимание, что они всегда прорабатывают такие ситуации и обсуждают с детьми, что привело к такой ситуации, кто был виноват и что нужно делать, чтобы такого не произошло.

«Нас часто осуждают, спрашивают, зачем вы столько тратите на детей? Мы занимаемся этим, чтобы потом нам не так много нужно было заниматься животными. Чтобы дети понимали и могли нести ответственность перед теми, кто слабее», — отметила она.

Вера Короткова подчеркнула, что важно взращивать в детях неприязнь к плохому. «Ребёнок должен сам отвергать плохое и думать, чем закончится поступок, изначально, может быть, задуманный с целью обидеть кого-то слабого. И не важно, животное это, одноклассник или старушка из соседнего подъезда», — отметила зоозащитница.

ПРОО «Зоозащита» выступила соорганизатором и членом жюри в конкурсе видеороликов о благотворительности «Добрые истории», который проходил в Псковской области в сентябре-октябре этого года. Награждение победителей состоится 29 ноября, в это день также отмечается международная акция «Щедрый вторник». Акция посвящена популяризации благотворительности. В поддержку акции принято проводить волонтерские мероприятия, рассказывать о совсем опыте благотворительности, делать пожертвования в пользу общественных организаций.

В Пскове «Щедрый вторник» проходит с 2015 года, координатором акции выступает благотворительный фонд «Добрый город». Акции, запланированные в эти дни в Пскове, можно увидеть здесь.