Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель зоозащитной организации объяснила важность работы с детьми

Работа с детьми сейчас позволит в будущем улучшить ситуацию с численностью бездомных животных и уменьшить количество фактов жестокого обращения, уверена руководитель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. Об этом она сообщила на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом акции «Щедрый вторник» и конкурсу видеороликов «Добрые истории». 

Номинация «Четвероногие друзья» стала одной из самых популярных в конкурсе. Около половины видеороликов посвящены помощи животным. «Для нас было очень ценно увидеть, что многие юные жители нашей области помогают дворовым кошкам, приютам для бездомных животных, подкармливают птиц зимой», — отметила она.

Вера Короткова заявила, что зоозащитники часто слышат от детей истории о жестоком обращении с животных. Вера Короткова обратила внимание, что они всегда прорабатывают такие ситуации и обсуждают с детьми, что привело к такой ситуации, кто был виноват и что нужно делать, чтобы такого не произошло.

«Нас часто осуждают, спрашивают, зачем вы столько тратите на детей? Мы занимаемся этим, чтобы потом нам не так много нужно было заниматься животными. Чтобы дети понимали и могли нести ответственность перед теми, кто слабее», — отметила она.

Вера Короткова подчеркнула, что важно взращивать в детях неприязнь к плохому. «Ребёнок должен сам отвергать плохое и думать, чем закончится поступок, изначально, может быть, задуманный с целью обидеть кого-то слабого. И не важно, животное это, одноклассник или старушка из соседнего подъезда», — отметила зоозащитница.

ПРОО «Зоозащита» выступила соорганизатором и членом жюри в конкурсе видеороликов о благотворительности «Добрые истории», который проходил в Псковской области в сентябре-октябре этого года. Награждение победителей состоится 29 ноября, в это день также отмечается международная акция «Щедрый вторник». Акция посвящена популяризации благотворительности. В поддержку акции принято проводить волонтерские мероприятия, рассказывать о совсем опыте благотворительности, делать пожертвования в пользу общественных организаций. 

В Пскове «Щедрый вторник» проходит с 2015 года, координатором акции выступает благотворительный фонд «Добрый город». Акции, запланированные в эти дни в Пскове, можно увидеть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 ноября 2022

Тренер из Бежаниц поборется за премию «Народное признание»
28 ноября 2022

О необычных волонтёрских акциях рассказали гости медиацентра ПАИ
28 ноября 2022

Робот Серёжа провёл урок литературы в библиотеке Пскова
28 ноября 2022

Дорогу Солоново - Хотицы перекроют из-за учений МЧС 29 ноября
28 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Новое поколение в «Медиацентре 60»

28 ноября 2022

ВИДЕО Псковские школьники попробовали себя в роли теле- и радиоведущих в медиацентре ПАИ
28 ноября 2022

Театр моды ПсковГУ отмечен на дизайнерском фестивале в Петербурге
28 ноября 2022

Более 2000 псковских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...