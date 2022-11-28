57 работ поступило на конкурс «Добрые истории»

16:34, 28 ноября 2022, ПАИ

57 работ поступило на конкурс видеороликов «Добрые истории», заявил председатель благотворительного фонда «Добрый город» Семен Никонов на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвященном акции «Щедрый вторник».

Семен Никонов отметил, что большое количество работ было групповым, поэтому охват участников конкурса на самом деле намного больше. Если считать родителей участников - порядка 150 человек.

«Цель конкурса «Добрые истории» - это создание условий для популяризации волонтерской деятельности в Псковской области, чтобы благотворительность стала осознанной и неотъемлемой частью жизни», — отметил он.

В конкурсе приняли участие псковичи от трёх до 25 лет, были представлены работы участников из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, города Дно, Новосокольников, Опочки, Невельского района и Дедовичей.

В рамках конкурса участники ролика могли рассказать, какие добрые дела они совершили. Награждение победителей пройдёт 29 ноября. Все участники получат дипломы, а победители – ценные призы. Конкурс проводится в рамках реализации социального проекта «Добрые истории» на средства субсидии, предоставленной правительством Псковской области.