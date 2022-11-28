Рождественские образовательные чтения пройдут в Пскове

14:59, 28 ноября 2022, ПАИ

XXXI Международные Рождественские образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» пройдут в ПсковГУ с 7 по 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Псковский государственный университет, Псковская епархия, Псково-Печерская духовная семинария.

Основные направления работы: «Рождество Христово в традициях представителей мировых религий», «Духовная безопасность страны, утверждение духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия, уважительного отношения к культурным традициям народов России», «Человек в современном мире: трансформация мировоззрения в условиях кризиса» и многое другое.

Для участия необходимо пройти регистрацию здесь.