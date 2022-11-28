Театр моды ПсковГУ отмечен на дизайнерском фестивале в Петербурге
Театр моды ПсковГУ представил свои коллекции гостям IV Открытого молодежного фестиваля моды, красоты и дизайна «Siluett», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Студентки продемонстрировали апсайклинг-коллекцию «Britney», взрывную и провокационную «Rock angels» и три бальных платья, вдохновленных образами солнца, месяца и ветра.
Коллекция «Britney» стала дипломантом конкурса, а «Rock angels» – лауреатом II степени в номинации «Сценический костюм».
На суд жюри также были представлены этнические коллекции: «Душа Севера», созданная по мотивам одежды северных народов, и «Заколдованная княжна», сочетающая в себе современные материалы и хохломские узоры.
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