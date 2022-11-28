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Опытом шахматного образования поделились псковичи в Алтайском крае

Псковский опыт стал основой активного развития шахмат в системе образования Алтайского края. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Первая научно-практическая конференция по реализации проекта «Шахматы в школах» прошла на базе Алтайского института развития образования имени Адриана Торопова. Участие в ней приняли руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, правительства региона, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений, представители других регионов, а также Федерации шахмат России и благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

По приглашению организаторов от Псковской области участие в мероприятии принял директор опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова, руководитель Всероссийского шахматного ресурсного центра Юрий Богашев. Директор гимназии возглавляет комиссию по шахматному образованию и социальным проектам Федерации шахмат Псковской области, а также является депутатом Собрания Опочецкого района. 

«Юрий Богашев по просьбе руководителя краевой спортивной Федерации шахмат Артёма Поломошнова выступил в качестве спикера и эксперта на научном форуме, в течение двух дней он был насыщен напряженной, интересной и полезной работой и прошел на одном дыхании», — говорится в сообщении. В ходе научного мероприятия выступающие с докладами представляли опыт работы по развитию шахматного образования в своих регионах, а эксперты провели мастер-классы по преподаванию шахмат в школе и обсудили методики преподавания, а также провели исследование влияния через преподавание шахмат на развитие ребенка. В рамках конференции были организованы круглые столы, интервью представителей шахматной науки. «Активно проходила работа в секциях, что по итогам дало бесценный опыт всем, кто приехал на конференцию», — отметили в Федерации шахмат Псковской области.

Как отмечали в ходе своих выступлений докладчики, реализация проекта «Шахматы в школах» в ряде регионов страны под эгидой Федерации шахмат России и благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, в первую очередь, рассматривается как образовательный проект. Результатом этого проекта, как считает Юрий Богашев, который и сам преподает шахматы в гимназии, в конечном итоге обязательно станет положительный отложенный социальный эффект для каждого ребенка, который изучал шахматы.

Представитель Псковской области Юрий Богашев поблагодарил организаторов конференции за возможность принять участие в мероприятии. Опыт, полученный во время научно-практической конференции, будет распространен в рамках сетевого взаимодействия между всеми шахматными клубами и «Точками роста» в Псковской области. «Сегодня очень хорошо видно, что опыт псковского шахматного образования при поддерждке правительства края стал основой активного развития шахмат в системе образования Алтайского края», — подчеркнул Юрий Богашев. 

Завершилась конференция торжественным мероприятием в концертном зале «Сибирь».

Напомним, что 6 лет назад группа специалистов из Псковской области, состоящая из президента Федерации шахмат Псковской области Дмитрия Шахова, главного тренера сборной команды Псковской области по шахматам Александра Шпака и директора гимназии им. А. Д. Петрова Юрия Богашева, поделилась своим опытом работы в сфере шахматного образования, что стало отправной точкой развития шахматного образования в Алтайском крае.

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