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Культура

Последние дни ноября в псковском музее объявили санитарными

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 29-30 ноября, сообщается в Telegram-канале музея.   

Фото: Псковский музей-заповедник

29 ноября (вторник) будут закрыты для посетителей следующие объекты музея: 

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
– Главное здание Псковского музея-заповедника; 
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника; 
– Поганкины палаты; 
– Приказная палата Псковского кремля; 
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; 
– Музей-квартира В. И. Ленина; 
– Музей истории города Печоры; 
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; 
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского; 
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 

30 ноября санитарный день будет в музейных комплексах «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза). 

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