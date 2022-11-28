Последние дни ноября в псковском музее объявили санитарными
Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 29-30 ноября, сообщается в Telegram-канале музея.
29 ноября (вторник) будут закрыты для посетителей следующие объекты музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
30 ноября санитарный день будет в музейных комплексах «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза).
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