Последние дни ноября в псковском музее объявили санитарными

14:56, 28 ноября 2022, ПАИ

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 29-30 ноября, сообщается в Telegram-канале музея.

29 ноября (вторник) будут закрыты для посетителей следующие объекты музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

30 ноября санитарный день будет в музейных комплексах «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза).