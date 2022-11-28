Росгвардейцы изъяли у псковичей шесть единиц оружия за неделю

15:59, 28 ноября 2022, ПАИ

Шесть единиц гражданского оружия изъяли псковские росгвардейцы в период с 21 по 27 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего было проведено 22 проверки сохранности оружия и патронов у граждан, в результате было выявлено 14 нарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.