Тренер из Бежаниц поборется за премию «Народное признание»

17:39, 28 ноября 2022, ПАИ

Преподаватель Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Александр Семёнов поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Рекорд».

Александр Семенов окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Трудовой путь он начал в Горской, затем стал учителем физкультуры Ашевской средней школы, а с 2011 года работает преподавателем в Бежаницком центре развития творчества детей и юношества. Его педагогический стаж составляет уже 25 лет.

«Александр добросовестный, ответственный, творчески работающий педагог. Ребята всегда с большим желанием приходят на его занятия, которые проходят так, чтобы каждый ребёнок мог реализовать творческий потенциал, раскрыть свои способности. Педагог умеет создать ситуацию успеха для детей с разным уровнем подготовки и физического развития. Он находит индивидуальный подход к каждому. Его воспитанники участвуют в соревнованиях разного уровня, становятся не только призерами, но и победителями областных и региональных соревнованиях по мини-футболу. Хорошие результаты показывают его воспитанники в волейболе и пулевой стрельбе», - отмечается в заявке.

Например, в этом году сборная девочек 2008-2009 годов рождения заняла первое место среди команд общеобразовательных организаций Псковской области во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу, девочки 2009-2010 годов рождения завоевали золото в областном этапе Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч», а девушки 2007-2008 годов рождения выиграли областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч».

Александр Семенов принимал участие в областном конкурсе «Учитель физической культуры». В 2018 году он был награждён почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2021 году занесён на районную доску почёта «Ими гордится район».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму.