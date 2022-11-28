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Общество

Более 2000 псковских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

Практический этап реализации проекта «Билет в будущее» подходит к концу в Псковской области. Об итогах его реализации сообщили Псковскому агентству информации организаторы. 

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Численность обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в проекте, составила 2 044 человека, также провели 139 профориентационных урока для 1 309 учеников. При этом десять учреждений среднего профессионального образования и детский технопарк «Кванториум» на своих площадках организовали профессиональные пробы для обучающихся по 29 компетенциям.

Участниками проекта стали 42 школы Псковской области, кроме того, 46 педагогов региона прошли обучение в рамках курсов повышения квалификации на платформе мероприятия.

«Псковская область принимает участие в проекте с 2020 года. С каждым годом всё больше участников присоединяется к нашей команде. Все педагоги-навигаторы отмечают значимость и актуальность данного проекта. Наставники, которые занимаются с учащимися 6-11 классов, с нетерпением всегда ждут детей у себя на площадках и с интересом наблюдают за горящими глазами детей в процессе «примерки профессий», - отметила региональный координатор проекта Елена Рыбальская. 

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Более 2000 псковских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

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