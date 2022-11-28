Команда Великолукского района провела первую игру в отборе НХЛ

16:57, 28 ноября 2022, ПАИ

Хоккейная команда Великолукского района «Чайка» провела свою первую игру в рамках отборочного тура игр «Ночной хоккейной лиги». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Первым соперником команды «Чайка» стала команда «Звезда» из Пскова. Матч прошел в Пскове и закончился со счётом 4:4.

Шайбы в ворота противника забили: Алексей Шкутов, Владимир Путяков, Алексей Макаров и Сергей Русаков.

«В этой игре команда выступала не в полном составе – кто-то не смог приехать в связи с болезнью, кто-то – из-за плотного рабочего графика. Тем не менее, как я знаю со слов одного из руководителей команды Владимира Путякова, настрой у наших хоккеистов боевой, в планах – обязательно войти в четверку лучших команд турнира», — отметил глава района.

Следующую игру «Чайка» вновь сыграет в Пскове с еще одной псковской командой «Гвардия». Матч состоится в воскресенье, 4 декабря.