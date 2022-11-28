В Псковскую область запретили ввоз концентрата молочного белка

17:12, 28 ноября 2022, ПАИ

Концентрат молочного белка из Швейцарии не пропустили через российско-латвийскую границу Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Псковской области.

19,2 тонны концентрата молочного белка везли из Франции в адрес предприятия, занимающегося оптовой торговлей молочными продуктами в Санкт-Петербурге. Однако при проверке выяснилось, что ветеринарный сертификат страны происхождения товара отсутствует.

Уполномоченным органом Франции оформлен ветеринарный сертификат на экспортируемую в РФ молочную продукцию, произведенную предприятием Швейцарии, которая не является страной - членом ЕС. На упаковке товара также отсутствовала информация об адресе предприятия-производителя Швейцарии.

Ввоз более 19 тонн продукции животного происхождения на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.