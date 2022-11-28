Островские предприниматели избавляются от мусора за счёт горожан

15:57, 28 ноября 2022, ПАИ

В Острове предприниматели выносят свой мусор на общественную площадку на улице Ленина, 10, перекладывая таким образом оплату вывоза отходов на горожан, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Экопром».

«Мусор весьма странный: коробки из Пыталово, товарно-транспортные накладные (которые должны храниться 5 лет), большое количество коробок из маркетплейсов из Печорского района, упаковки и бухгалтерская документация с предприятий, находящихся на другом конце города, и т. д. Заполнение контейнера препятствует местным жителям пользоваться услугой по обращению с ТКО», - отметили в «Экопроме».

Там пояснили, что у большинства юрлиц, которые заполняют контейнеры своими отходами, договоры отсутствуют. Таким образом они уклоняются от обязанности вести учет образованных отходов в результате собственной деятельности.

«Специалисты договорного отдела прошлым летом ездили в Остров для вручения брошюр о необходимости заключения договора с региональным оператором. На тех предпринимателей, что отказывались заключать договор, были отправлены заявления в полицию и правоохранительные органы. Работа по привлечению остальных юрлиц к ответственности будет продолжена», - заверили в «Экопроме».