Дорогу Солоново - Хотицы перекроют из-за учений МЧС 29 ноября

16:41, 28 ноября 2022, ПАИ

29 ноября на горе Соколихе в Псковском районе пройдут командно-штабные учения с органами управления и силами Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в правительстве Псковской области.

В связи с этим с 9:00 до 12:30 будет перекрыта дорога Солоново — Хотицы. Главное Управление МЧС России по Псковской области обращается к гражданам и просит воздержаться от проезда по этой дороге.