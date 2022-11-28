О необычных волонтёрских акциях рассказали гости медиацентра ПАИ

17:14, 28 ноября 2022, ПАИ

О необычных волонтёрских акциях, организованных в Пскове, рассказали на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации. Встреча была посвящена акции «Щедрый вторник».

Руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова рассказала об арт-фестивале «Коридор», в рамках которого приглашенные граффитисты разрисовали 1000 квадратных метров стен на тему отношений человека с животным. «В этой акции важно то, что на неё пришли люди, которые хотели погрузитсья в мир стрит-арта, но они еще и увидели, что тут, в этом городе, существует такой приют, куда можно просто прийти и хотя бы пообщаться с животным, а также доставить удовольствие и животным, и себе», — отметила она.

Координатор деятельности АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник» Владимир Колпаков поделился, как в начале пандемии в Псковской области они на 3D-принтерах создавали защитные экраны для врачей. Благодаря акции удалось изготовить более полутора тысяч защитных изделий.



Председатель благотворительного фонда «Добрый город» Семен Никонов вспомнил «Круг благотворителей» 2018 года. «После этого появилась уверенность, что это универсальная технология не только за границей, но и в России, и есть много отзывчивых людей, которым такой формат интересен», - резюмировал он.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук привела в пример акцию «День флага». «Это надо было видеть, как люди - и дети, и взрослые - принимали в этом участие, держали этот флаг. Для нас, пожилых людей, это была большая поддержка», - подчеркнула она.

Председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» Алексей Иванов назвал акции, во время которых дети участвуют вместе со взрослыми. По его словам, благодаря им дети перенимают экологические привычки, и потом сами говорят родителям о том, что мусорить плохо.

Координатор программ Псковского областного отделения Российского Детского фонда Кристина Елецкая рассказала о празднике профессионального мастерства в Пскове, когда в город приехали ребята из интернатов и привезли свои изделия, после чего организовали выставку. «На одной площадке у нас работали представители разных профессий, то есть у нас были мастер-классы от спасателей, от визажистов и мастер-классы по компьютерным технологиям», - добавила она.

Международная акция #ЩедрыйВторник посвящена популяризации благотворительности. В поддержку акции принято проводить волонтерские мероприятия, рассказывать о своем опыте благотворительности, делать пожертвования в пользу общественных организаций. В Пскове #ЩедрыйВторник проходит с 2015 года, координатором акции выступает благотворительный фонд «Добрый город». Акции, запланированные в эти дни в Пскове, можно увидеть здесь.