Дорогу Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в 2023 году

17:00, 28 ноября 2022, ПАИ

Дорогу Старый Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Новоуситовской волости», - рассказали в комитете.

Работы предусматривают ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, восстановление укрепленной части обочин и виражей, укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта. На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусом, установят автопавильоны.