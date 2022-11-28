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Общество

Филологи ПсковГУ презентовали словарь псковского льна

О названиях и видах узоров льняного домотканого полотна и о том, как они создавались псковскими рукодельницами, рассказывается в новом словаре филологов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов социального проекта «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона», который был поддержан администрацией Псковской области. Во встрече приняли участие преподаватели и студенты университета, археологи, представители СМИ. 

Исследователи научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» и ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» рассказали о ходе реализации проекта, смысловым центром которого стал псковский лён. По словам профессора ПсковГУ Аиды Разумовской, одной из главных задач филологов стало приобщение псковской молодёжи к ценностям народной культуры и постижению корней – необходимому условию национальной самоидентификации. В течение года реализации проекта в нём приняло участие свыше 230 человек. Учитывая охват интернет-публикаций, аудитория достигает 3 300 человек. 

Участники проекта, в том числе студенты вуза, побывали на экскурсии и мастер-классе в Доме ремёсел, посетили Музей льна в Печорах, прослушали лекцию о льне в фольклоре и литературе Псковского края. В логике мероприятий была заложена мысль о том, что лён для нашего региона больше чем просто сельскохозяйственная культура. Это некий символ, культурема, вобравшая в себя представления псковичей о важности крестьянского труда и семейных ценностях. 

В рамках проекта коллективом филологов ПсковГУ создан видеофильм и новый словарь – «Псковский лён в диалектной речи, фольклоре и образцах традиционного ткачества». В числе его источников уникальные материалы Псковского областного словаря и диалектологической картотеки вуза, которую преподаватели и студенты вуза собирали с конца 50-х годов прошлого века, а также материалы диссертационных исследований и краеведческих изданий. 

Словарь тематический, в нём последовательно сгруппирована лексика, связанная с названиями ткацкого станка, его частей и деталей, готовой ткани изо льна, видов узора, изделий из льняного домотканого полотна – всего более 300 слов с этнографическим и лингвистическим толкованием. Также словарь включает иллюстрации.

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