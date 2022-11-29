50 млн рублей направят на реализацию проектов ТОС в Псковской области

17:06, 29 ноября 2022, ПАИ

50 миллионов рублей выделили на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Об этом сообщила руководитель управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире радио «Серебряный дождь».

«Также 20 миллионов рублей у нас запланировано на инициативные проекты - это ещё одна форма участия, в том числе и ТОСов, в привлечении средств. Там сумма гранта - от 500 тысяч до 3,5 миллионов рублей. То есть в общей сложности у нас 70 млн рублей привлечены на инициативы жителей», - рассказала гость студии.

Она отметила, что средства предусмотрены в региональном бюджете. По словам Елены Тимашовой, на проекты ТОС увеличили сумму гранта по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Максимальная составляет 500 тысяч рублей, есть гранты и на меньшие суммы в зависимости от проекта. «Если где-то надо будет установить скамейку, подсыпать дорожку или подправить клумбу - это тоже всё возможно», - добавила она.

Елена Тимашова также заметила, что некоторые закупают даже снегоуборочную технику, она ставится на баланс муниципалитета, но при этом ТОС может пользоваться ею на постоянной основе.