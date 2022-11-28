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Общество

Гречка и iPhone стали самыми популярными товарами в «Чёрную пятницу» в России

Россияне во время традиционной ноябрьской распродажи «Чёрная пятница» активно покупали электронику, в частности новые смартфоны, телевизоры и ноутбуки, в то же время граждане проявляли высокий интерес к товарам повседневного спроса, сообщает РИА Новости.

«Интерес к отдельным категориям демонстрировал рост до 50-60 %. Рост продаж акционных товаров составил более 2,5 раза, а средняя скидка составила 29 %. Среди брендов – лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры Haier, Artel и Toshiba, смартфоны Realme, Vivo и Apple. Среди категорий в лидерах продаж также техника для гейминга, умные колонки, приборы для укладки волос, а также вертикальные и роботы-пылесосы», — отметили представители сети ретейлера.

На маркетплейсах россияне отдавали предпочтение не только новым гаджетам, но и товарам повседневного спроса (FMCG). Так, на популярной площадке среди конкретных товаров по объёму продаж лидировали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и умная колонка «Яндекс Станция», а по количеству — молоко, гречневая крупа в пакетиках для варки, гель для мытья посуды, чай и мицеллярная вода 3 в 1.

«В период «Чёрной пятницы» заметно вырос спрос и на товары других категорий. Например, оборот продаж женских кроссовок и кед за этот период увеличился на сервисе в 13 раз, а сапог — в 11 раз относительно таких же дней годом раньше, диванов — также в 11 раз, мужских маек и футболок — в 9 раз, шкафов и кроватей — в 6 раз, художественной литературы — в 5 раз, снегоуборочной техники — в 5 раз, постельного белья — в 4 раза, моторных масел — тоже в 4 раза», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

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