В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за нарушение тишины

20:07, 28 ноября 2022, ПАИ

В Госдуму внесён законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины, соответствующий документ размещён в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.

«В связи с этим законопроектом предлагается прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств. В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо шумных транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, проект предполагает применять задержание транспортного средства с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину». Также для иных транспортных средств, а именно «воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин», предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.

«Также в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных транспортных средств (воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке.