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Общество

Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Псковской области во всех районах назначат уполномоченных по работе с семьями жителей, которые были мобилизованы в Вооружённые силы РФ для участия в специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам выступления губернатора Михаила Ведерникова во время церемонии отправки мобилизованных в зону проведения СВО.

«Семьям мобилизованных уделяется отдельное внимание. С первых дней мобилизации в Пскове работает центр помощи семьям мобилизованных. Там всегда можно получить помощь и поддержку по самому широкому кругу вопросов. Дополнительно для семей во всех районах Псковской области будут определены уполномоченные по работе с семьями мобилизованных», — отмечается в пресс-службе правительства.

Всего сегодня для выполнения специальных задач в зону СВО направилось более 400 мобилизованных, среди них — жители Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга. В течение двух месяцев они проходили боевое слаживание на полигоне Псковской области. 

 

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