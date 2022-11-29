Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ
Министерство просвещения РФ рассматривает вариант отмены единого государственного экзамена для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать», - сказала Кузнецова во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.
Она отметила, что сейчас нужно как можно быстрее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество, в том числе помочь детям по проблеме языкового барьера - обучение в школе они получали на украинском языке.
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