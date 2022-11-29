Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов
Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам, вызвавшим две пандемии. Об этом пишет РИА Новости. Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае.
«Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года», - говорится в исследовании.
Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.
Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов. «Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу», - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.
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