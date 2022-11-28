Экскурсию при свечах проведут в Псковском музее-заповеднике
2 декабря в 19:00 в Псковском музее-заповеднике состоится необычная экскурсия «Спустилась ночь», в ходе которой в полумраке при свете свечей гостей проведут по картинной галереи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«В ходе путешествия посетители галереи окажутся на рубеже XIX–XX веков, когда множество неоднородных художественных течений и группировок стремились показать своё уникальное видение этого мира, окунутся в бесконечное многообразие шедевров изобразительного искусства и проникнутся духом того времени», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Стоимость: 400 руб./чел. — взрослый билет, 400 руб./чел. — льготный билет (студенты, пенсионеры). Возможна оплата по «Пушкинской карте».
Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону (+7 8112) 66-33-11.
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