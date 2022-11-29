ВИДЕО Великие Луки украшают к Новому году
Великие Луки начали украшать к Новому году. Видео с новогодними видами города опубликовал в своём телелеграм-канале глава Великих Лук Николай Козловский.
«Стараемся к Новому году сделать город ярким, чтобы у каждого великолучанина было праздничное настроение!» — написал глава города.
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