40 млн рублей получит Псковская область на модернизацию семи музеев
40 млн рублей на модернизацию семи муниципальных музеев в 2023 году получит Псковская область, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Мероприятия будут реализованы в рамка нацпроекта «Культура-2023».
В программу вошли Литературно-художественный музей имени писателя И. А. Васильева, Бежаницкий районный центр культуры, Гдовский музей истории края, Музей истории Невеля, Краеведческий музей дружбы народов истории Пыталовского края, Краеведческий музей города Великие Луки и Военно-исторический музей-заповедник.
Средства будут направлены на приобретение оборудования и технических средств.
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