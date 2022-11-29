40 млн рублей получит Псковская область на модернизацию семи музеев

22:49, 28 ноября 2022, ПАИ

40 млн рублей на модернизацию семи муниципальных музеев в 2023 году получит Псковская область, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Мероприятия будут реализованы в рамка нацпроекта «Культура-2023».

В программу вошли Литературно-художественный музей имени писателя И. А. Васильева, Бежаницкий районный центр культуры, Гдовский музей истории края, Музей истории Невеля, Краеведческий музей дружбы народов истории Пыталовского края, Краеведческий музей города Великие Луки и Военно-исторический музей-заповедник.

Средства будут направлены на приобретение оборудования и технических средств.