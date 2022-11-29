Почти 100 ТОСов создали в Псковской области с начала года

14:15, 29 ноября 2022, ПАИ

389 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) располагаются в Псковской области. Об этом рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Она отметила, что все ТОСы находятся в рабочем состоянии и нет таких самоуправлений, которые не участвуют в каких-либо проектах. Елена Тимашова также добавила, что на конец 2021 года насчитывался 291 ТОС, а за 2022 год их было создано еще 98.

«Безусловно, это в первую очередь грантовая поддержка. Это возможность привлечь дополнительные средства в достаточно дотационные, дефицитные местные бюджеты для того, чтобы решить тот или иной вопрос на конкретной территории. Именно тот вопрос, который нужен непосредственно людям, проживающим на этой территории», - подчеркнула Елена Тимашова.