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Общество

Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации

Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации, рассказал президент Общероссийской общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. 

«Сегодня я получил ответ на наш запрос из Министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации к организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы в адвокатских образованиях, которая должна быть организована и вестись заблаговременно», – сказал Трунов, передаёт ТАСС.

По его словам, перечень носит закрытый характер. 

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