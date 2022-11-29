Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации
Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации, рассказал президент Общероссийской общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.
«Сегодня я получил ответ на наш запрос из Министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации к организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы в адвокатских образованиях, которая должна быть организована и вестись заблаговременно», – сказал Трунов, передаёт ТАСС.
По его словам, перечень носит закрытый характер.
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