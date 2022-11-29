Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации

23:27, 28 ноября 2022, ПАИ

Российские адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации, рассказал президент Общероссийской общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

«Сегодня я получил ответ на наш запрос из Министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации к организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы в адвокатских образованиях, которая должна быть организована и вестись заблаговременно», – сказал Трунов, передаёт ТАСС.

По его словам, перечень носит закрытый характер.