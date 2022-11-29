Около 400 кубических метров снега вывезли за последние сутки в Великих Луках

23:47, 28 ноября 2022, ПАИ

394 кубических метра снега вывезли за последние сутки в Великих Луках. Об этом сообщает администрация города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

«Погодные условия продолжают испытывать коммунальные службы города на прочность. За последние дни на территории города были зафиксированы обильные снежные осадки, заморозки, оттепель и даже ледяной дождь. В связи с такими капризами погоды уборка и подсыпка городской улично-дорожной сети проводится в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Спецтехника двух подрядных организаций задействована как в уборке снега, так и в подсыпке дорог и тротуаров. Особое внимание уделяется вывозу снежных масс с остановок общественного транспорта.

«Уважаемые великолучане! Просим с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Уборка ведётся и будет продолжаться в плановом порядке», — отметила местная администрация.