Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:09, 15 мая 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 мая.

Главное из эфира: