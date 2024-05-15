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Замглавы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 мая.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания». Фото: Андрей Степанов

Главное из эфира:

  • в четырёх псковских школах – в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Псковском педагогическом комплексе, гуманитарном лицее и многопрофильном лицее № 4 – будут факультативно преподавать китайский язык педагоги из города-побратима Пскова Цзинина;
  • популярное у представителей городов-побратимов Пскова мероприятие – весенний пленэр «Псков приглашает друзей», на него по-прежнему приезжают и представители некоторых европейских городов, правда не афишируя своё участие по политическим причинам;
  • в Пскове во вторую смену учатся более 6,5 тысячи школьников. Чтобы полностью решить эту проблему, нужно семь новых школ;
  • сегодня в Пскове только в шести школах нет второй смены, ещё в четырёх она минимизирована;
  • очереди в детские сады в Пскове нет. Более того, дети младше трёх лет по желанию могут без проблем попасть в ясельные группы;
  • однако детский сады в Пскове заполнены неравномерно: в центре города садики малокомплектные, на окраинах они переполнены. Так что новые детсады городу будут нужны: их должны строить девелоперы по мере возведения новых микрорайонов;
  • псковичи могут пользоваться новыми пришкольными спортивными площадками, в том числе будет доступно и спортивное ядро у школы № 20. Но по правилам безопасности делать это можно в определённое время и уведомив ответственное лицо;
  • в 2024 году одна из псковских школ получит «Кванториум»: комплект современного образовательного оборудования. Это будет уже четвёртый «Кванториум» в системе образования Пскова;
  • школьники из Пскова заняли три призовых места на Всероссийской олимпиаде школьников;
  • в 2024 году библиотека «Родник» будет отремонтирована по президентскому нацпроекту «Культура» и станет модельной;
  • этим летом в Пскове вновь будет проходить популярные у горожан мероприятия: «Большие семейные выходные» в Детском парке и «Мы – чемпионы!» на стадионе «Машиностроитель»;
  • 2 июня городской молодёжный центр проведёт в Пскове костюмированный велопарад: участники проедут по самым живописным местам города в сопровождении машин ДПС.

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