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Встреча с представителями Комратского госуниверситета состоялась в ПсковГУ

В ПсковГУ состоялась встреча с представителями Комратского государственного университета Республики Молдова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службу вуза.

Встреча с представителями Комратского госуниверситета состоялась в ПсковГУ. Фото: ПсковГУ

Визит прошёл в рамках участия делегации во II Российско-белорусском форуме студенческих СМИ «Индустрия медиа», организованном вузом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Во встрече принял участие советник первого заместителя губернатора Псковской области Василий Делистоян и начальник отдела академической мобильности и межвузовского сотрудничества управления международной деятельности ПсковГУ Ольга Ткачева.

Участники диалога обсудили перспективы сотрудничества между ПсковГУ и Комратским государственным университетом в сфере высшего образования, науки и молодёжной политики.

Напомним, форум «Индустрия медиа» пройдёт на площадке вуза с 16 по 18 мая в рамках реализации стратегического проекта «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» программы развития «Приоритет-2030», инициированной Министерством науки и высшего образования РФ.

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