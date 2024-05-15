День семьи прошёл в Пустошкинском районном центре культуры

21:46, 15 мая 2024, ПАИ

День семьи прошёл в Пустошкинском районном центре культуры. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Главными темами встречи стали семейные ценности, традиции и их роль в современном обществе. В зале центра культуры собрались представители семейных династий, общественности, руководства. Приветствовала собравшихся заместитель главы администрации района Вера Шилова, которая сама является многодетной мамой.

«Артисты, в том числе и семейным составом, радовали зрителей художественными номерами. Все аплодировали уже известным пустошкинской публике коллективам и дебютантам. Директор РЦК Алёна Гончарова поздравила всех с чудесным праздником, особенно актуальным в свете объявленного президентом Года семьи», – пишет газета.