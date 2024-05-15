Полноценная реконструкция улицы Ипподромной планируется в Пскове

18:17, 15 мая 2024, ПАИ

Ход ремонта улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове проконтролировали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин сегодня, 15 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Улица Ипподромная давно в плачевном состоянии, мы разработали полноценный проект реконструкции, но понимаем, что это большая сумма и надо также разработать пути объезда. Было принято решение, что сначала отремонтируем и потом будем решать этот вопрос», – рассказал Борис Елкин.

На данный момент уже установлены бортовые камни и подготовлено щебёночное основание.

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Срок выполнения работ на улице Ипподромной по контракту – ноябрь, но планируется закончить раньше, отметил подрядчик.

«Проспект Энтузиастов – это двухлетний контракт, он до мая стоит специально, чтобы сделать в этом году, а в январе оплатить. Но улицу Ипподромную нужно сделать в первую очередь», – подчеркнул Борис Елкин.

Отметим, обе улицы будут приведены в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.