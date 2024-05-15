Редкую ящерицу заметили на территории Изборского музея

17:53, 15 мая 2024, ПАИ

Редкую ящерицу заметили сотрудники музея-заповедника «Изборск» в Мальской долине. Как сообщили ПАИ в музее, речь идет о краснокнижной веретенице ломкой.

Для неподготовленного к встрече с веретеницей её внешность может показаться нетипичной и отталкивающей. Тело веретеницы имеет змеевидную форму без конечностей, из-за чего её нередко принимают за змею.

От змей веретеница отличается наличием подвижного века, которое позволяет закрыть или открыть глаз. Обладает способностью отбрасывать хвост при захвате хищником. Ядовитых желез не имеет.

Ящерица ведет скрытый образ жизни, прячется в лесной подстилке, под упавшими стволами деревьев, в гнилых пнях, под камнями, валежником, в норах роющих животных.

«Если вам удалось встретить веретеницу, не пугайтесь – она совершенно безобидна», – предупредили сотрудники музея-заповедника.