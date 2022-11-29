Военные учения с имитацией облавы проведут в Латвии
Военные учения с имитацией облавы проведут в Латвии 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.
В латвийском городе Юрмале пройдут военные учения Национальных вооружённых сил.
Так, учения пройдут в Булдури на проспекте Межу. В Дзинтари на проспекте Дзинтари,а в Дубултах — на улице Лидага, Сириню и Р. Блауманя, также у моста канала Варкалю.
«На этот раз относительная новизна заключается в том, что будет имитироваться задержание людей. Военные призывают местных жителей относиться к их действиям с пониманием», — говорится в сообщении.
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