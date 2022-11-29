Военные учения с имитацией облавы проведут в Латвии

00:05, 29 ноября 2022, ПАИ

Военные учения с имитацией облавы проведут в Латвии 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

В латвийском городе Юрмале пройдут военные учения Национальных вооружённых сил.

Так, учения пройдут в Булдури на проспекте Межу. В Дзинтари на проспекте Дзинтари,а в Дубултах — на улице Лидага, Сириню и Р. Блауманя, также у моста канала Варкалю.

«На этот раз относительная новизна заключается в том, что будет имитироваться задержание людей. Военные призывают местных жителей относиться к их действиям с пониманием», — говорится в сообщении.