81-ю годовщину со дня освобождения от фашистских захватчиков отметили в Островском районе

14:45, 21 июля 2025, ПАИ

Памятное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине со дня освобождения Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков, прошло сегодня, 21 июля. Об этом сообщает газета «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»















Почтить память воинов-освободителей в этот день собрались представители правительства Псковской области, администрации Островского района, депутаты, ветераны, военнослужащие Островского гарнизона, представители детских молодёжных организаций, общественность и жители города. Они приняли участие в шествии и возложении цветов к памятникам и мемориалам, братскому захоронению воинов-освободителей.

Перед присутствующими выступил глава Островского района Дмитрий Быстров. «Сегодня мы должны вспомнить тех, кто освобождал наш город и район, нашу страну от фашистов. Низко склоняем головы перед теми, кто погиб и не вернулся с фронта. Вечная им память!» – сказал глава муниципалитета.

Заместитель министра финансов Псковской области Елена Яковлева зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором он отметил заслуги островичей на фронтах Великой Отечественной войны. Они сражались с врагом в партизанских отрядах и островском подполье, не жалея сил и здоровья ради светлого будущего.

Также Елена Яковлева передала поздравления от заместителя губернатора, министра финансов Псковской области Татьяны Бариновой с днём освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, а председатель районного Совета ветеранов Вячеслав Коев напомнил присутствующим, какой ценой пришло на Островскую землю освобождение от немцев. «Восемь тысяч бойцов полегло на полях сражений. Поэтому восстановление города и района легло ещё и на плечи женщин, стариков и детей, которые с этим достойно справились», – сказал он.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших воинов и возложили гирлянду и цветы к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.