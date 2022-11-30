Порядок участия ТОСов в грантовом конкурсе разъяснила Елена Тимашова

09:58, 30 ноября 2022, ПАИ

Конкурс ТОС обеспечивает специальная комиссия, в состав которой входят представители власти, специалисты в области ЖКХ, финансисты. Об этом рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Она добавила, что для баланса интересов присутствуют также общественники – представители Ассоциации «Совет муниципальных образований» и Общественной палаты региона.

«Конкурсная комиссия выставляет баллы, критерии. Все критерии есть в порядке проведения конкурса. Это и важность проблемы, и количество благополучателей, и уровень софинансирования или трудового участия... Количество юридических лиц, спонсоров, которых привлекли для того, чтобы реализовать проект, все это учитывается», – объяснила Елена Тимашова.

После того как комиссия оценит проекты, происходит подсчет баллов и выставляется рейтинг. И занявшие в нем первые строчки получают выделенную сумму финансирования, продолжила гость студии.

Елена Тимашова подчеркнула, что с оформлением документов для участия в конкурсе людям помогают муниципальные власти, которые потом и реализуют эти проекты. ТОСы же не являются юридическими лицами и не могут получать гранты, а выступают лишь в качестве общественных контролеров.

Отметим, что областной конкурс был учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Он поручил продумать механизмы поддержки активности населения в виде местного самоуправления.