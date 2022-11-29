До -5 градусов ожидается в Пскове 29 ноября

09:44, 29 ноября 2022, ПАИ

Облачная погода и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Температура воздуха днем составит от 0 до -5, ночью — от -2 до -7. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений.

В Пскове днем ожидается от 0 до -2, ночью — от -3 до -5. В Великих Луках температура воздуха днем также составит от 0 до -2, ночью будет чуть холоднее - от -4 до -6 градусов.