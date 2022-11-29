Любителя кондитерских изделий задержала Росгвардия в Пскове

10:08, 29 ноября 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина кондитерских изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Яна Райниса, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 48-летнего псковича, который похитил из торгового зала кондитерские изделия.

В настоящее время по факту хищения проводится проверка.