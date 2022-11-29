Шесть судей представляют Псковскую область на съезде в Москве

10:16, 29 ноября 2022, ПАИ

Х Всероссийский съезд судей начинается в Кремлевском дворце, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На съезд прибыли 827 делегатов со всей страны. Каждый регион прибывает на форум со своей программой, предложениями по изменению действующего законодательства, совершенствованию деятельности судебной системы.

Псковскую область в качестве делегатов представляют председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев, председатель Псковского гарнизонного военного суда Андрей Павлов, председатель Великолукского городского суда Псковской области Юлия Коваленко, и. о. заместителя председателя Псковского городского суда Сергей Падучих, мировой судья судебного участка №29 города Пскова Юлия Сорокина.