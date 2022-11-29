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Общество

О моде на ТОСы поговорят в программе «Оглавление» 29 ноября

Руководитель Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 29 ноября, в 14:00 мск.

  • Когда закончится мода на ТОС?
  • Зачем накрывать товариществами общественного самоуправления всю область и в чем здесь корысть регионального правительства?
  • Сохранятся ли в Псковской области прямые выборы глав районов и будут ли их назначать на конкурсной основе?
  • Волости превращаются… Во что? И с чем «едят» муниципальные округа?
  • Кто ходит в «любимчиках» в управлении по МСУ?

Об этом и многом другом Елену Тимашову спросят ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Надежда Назаренко. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.

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