О моде на ТОСы поговорят в программе «Оглавление» 29 ноября

10:37, 29 ноября 2022, ПАИ

Руководитель Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 29 ноября, в 14:00 мск.

Когда закончится мода на ТОС?

Зачем накрывать товариществами общественного самоуправления всю область и в чем здесь корысть регионального правительства?

Сохранятся ли в Псковской области прямые выборы глав районов и будут ли их назначать на конкурсной основе?

Волости превращаются… Во что? И с чем «едят» муниципальные округа?

Кто ходит в «любимчиках» в управлении по МСУ?

Об этом и многом другом Елену Тимашову спросят ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Надежда Назаренко. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.