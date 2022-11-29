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Общество

С 1 января на сайте ПФР начнет работать раздел Социального фонда

С 1 января на сайте Пенсионного фонда России начнет работать новый раздел Социального фонда России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения ПФР.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме. С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Информация о работе офисов СФР в Псковской области размещена на сайте ПФР.

Временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный шаг», - уверен он.

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