Российских судей обяжут носить форму

11:37, 29 ноября 2022, ПАИ

Решение о служебном обмундировании для судей принято на Х Всероссийском съезде судей в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Арбитражного суда Псковской области.

В соответствии с изменениями, внесенными 16 апреля 2022 года в статью 19 Закона РФ от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», судьи обеспечиваются не только мантиями.

Комплект служебного обмундирования для мужчин состоит из кителя, брюк, галстука и фуражки, у женщин вместо брюк юбка, вместо фуражки шляпка. Все носится с белой рубашкой с длинным рукавом. Китель из шерстяной черной ткани однобортный полуприлегающего силуэта имеет три форменные пуговицы золотистого цвета с изображением Государственного герба РФ. Воротник и лацканы кителя отложные. На воротнике и рукавах размещаются знаки различия в виде шитья золотистого цвета специального рисунка: попеременно сдвоенных дубовых и одиночных лавровых ветвей с кантом или без, в зависимости от должности. Брюки прямые, юбка длиной до середины колена, галстук черный.

Носить форменное обмундирование судьи будут на торжественных мероприятиях, в том числе при принятии присяги и награждении.