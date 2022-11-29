Порядка миллиона рублей перевели мошенникам великолучане

11:41, 29 ноября 2022, ПАИ

Порядка миллиона рублей лишились двое великолучан, поддавшихся на уловки мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, двум великолучанам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковской сферы. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на великолучан кредитов они настоятельно рекомендовали им срочно перевести денежные средства на «безопасные счета».

«Те, к сожалению, последовали советам незнакомцев и перечислили на указанные номера в общей сложности порядка миллиона рублей. Когда эти мужчины убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки», - рассказали в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.