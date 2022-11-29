Тысячу голландских роз уничтожат после проверки в Псковской области

13:07, 29 ноября 2022, ПАИ

В Псковскую область пытались ввезти цветы с опасным карантинным объектом, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Россельхознадзора.

На складе временного хранения во время проверки 1014 растений было обнаружено насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Розы в горшках голландского происхождения следовали из Латвии в Москву. Лабораторная экспертиза подтвердила, что партия заражена калифорнийским цветочным трипсом.

Этот вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны. Выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещён. Груз подлежит уничтожению за счет собственника.