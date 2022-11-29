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Происшествия

Очевидцев смертельного ДТП в Струго-Красненском районе ищет полиция

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Очевидцев ДТП в Струго-Красненском районе ищет полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На территории Струго-Красненского района 20 сентября 2018 года около 13:30 водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь с пассажиром по 183-му километру автодороги Санкт-Петербург - Невель, совершил касательное столкновение с мотоциклом Honda, после чего въехал в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Валдай».

В результате ДТП водитель мотоцикла Yamaha скончался на месте происшествия от полученных травм, а его пассажирке причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения всех его обстоятельств.

Всех, кто обладает информацией о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или стал его свидетелем, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефонам: 8 (8112) 59-33-25 или 8 (911) 380-44-05. Также обращаться можно к следователю Д. Васильеву в кабинет №23 СО ОМВД России по Псковскому району.

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