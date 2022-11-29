Житель Палкино предстанет перед судом за избиение сожительницы

14:00, 29 ноября 2022, ПАИ

37-летний житель Палкино предстанет перед судом за избиение сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Конфликт между нетрезвой парой произошел на бытовой почве. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по голове и телу.

Злоумышленник имеет непогашенную судимость за грабеж с применением насилия. Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок 1 год или ограничения свободы на тот же срок.