Житель Палкино предстанет перед судом за избиение сожительницы
37-летний житель Палкино предстанет перед судом за избиение сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
Конфликт между нетрезвой парой произошел на бытовой почве. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по голове и телу.
Злоумышленник имеет непогашенную судимость за грабеж с применением насилия. Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок 1 год или ограничения свободы на тот же срок.
Комментарии: 0 Обсудить >>>