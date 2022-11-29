Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кафедра философии и теологии ПсковГУ приглашает на переподготовку

Кафедра философии и теологии ПсковГУ приглашает на обучение по программе профпереподготовки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В 2022-2023 учебном году на базе кафедры философии и теологии Псковского государственного университета будет реализовываться программа профессиональной переподготовки «Православное богословие».

Обучающиеся познакомятся с такими дисциплинами, как сектоведение, экзегетика Священного Писания Нового Завета, введение в Священное Писание Ветхого Завета, история древней христианской церкви, история Русской православной церкви, нравственное богословие, литургика, догматика.

Обучение продлится с 16 января по 30 июня 2023 года. Занятия будут проходить три раза в неделю по адресу ул. Советская, дом 21 с 17:30 до 20:30. Обучение платное.

По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке. Желающим пройти обучение необходимо до 14 января предоставить следующий перечень документов в распечатанном виде на кафедру философии и теологии (ул. Поземского, 6, ауд. 108 п):

- копия СНИЛС;

- копия диплома об образовании;

- копия документа о смене фамилии (если фамилия в паспорте отлична от диплома);

- заявление (на кафедре философии и теологии);

- согласие на обработку персональных данных (на кафедре философии и теологии);

- договор в двух  экземплярах (на кафедре философии и теологии);

- чек об оплате первого взноса.

С дополнительными вопросами по поступлению можно обратиться к доктору психологических наук, доценту Марине Манойловой по телефону 8 911 890 14 48.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

Ход строительных работ в себежской школе проверил Михаил Ведерников
29 ноября 2022

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели

29 ноября 2022

Новую экотропу создают в Полистовском заповеднике
29 ноября 2022

Псковичам объяснили, как создать ТОС
29 ноября 2022

Регулярные лекции на правовые темы хотят проводить для псковичей
29 ноября 2022

Мягкая зимняя погода установилась в Псковской области
29 ноября 2022

Четыре аиста поселились в Псково-Печерском монастыре
29 ноября 2022

Главную цель создания ТОСов назвала Елена Тимашова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...