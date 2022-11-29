Кафедра философии и теологии ПсковГУ приглашает на переподготовку

13:51, 29 ноября 2022, ПАИ

Кафедра философии и теологии ПсковГУ приглашает на обучение по программе профпереподготовки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В 2022-2023 учебном году на базе кафедры философии и теологии Псковского государственного университета будет реализовываться программа профессиональной переподготовки «Православное богословие».

Обучающиеся познакомятся с такими дисциплинами, как сектоведение, экзегетика Священного Писания Нового Завета, введение в Священное Писание Ветхого Завета, история древней христианской церкви, история Русской православной церкви, нравственное богословие, литургика, догматика.

Обучение продлится с 16 января по 30 июня 2023 года. Занятия будут проходить три раза в неделю по адресу ул. Советская, дом 21 с 17:30 до 20:30. Обучение платное.

По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке. Желающим пройти обучение необходимо до 14 января предоставить следующий перечень документов в распечатанном виде на кафедру философии и теологии (ул. Поземского, 6, ауд. 108 п):

- копия СНИЛС;

- копия диплома об образовании;

- копия документа о смене фамилии (если фамилия в паспорте отлична от диплома);

- заявление (на кафедре философии и теологии);

- согласие на обработку персональных данных (на кафедре философии и теологии);

- договор в двух экземплярах (на кафедре философии и теологии);

- чек об оплате первого взноса.

С дополнительными вопросами по поступлению можно обратиться к доктору психологических наук, доценту Марине Манойловой по телефону 8 911 890 14 48.