Ассоциация юристов: Отсрочка от мобилизации будет у адвокатов и помощников судей

13:27, 29 ноября 2022, ПАИ

Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России (АЮР). Как заявили в пресс-службе объединения, такую информацию Минобороны РФ представило в ответ на письмо председателя АЮР Сергея Степашина. Об этом пишет РИА Новости.

«В перечне должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе, <...> уже содержатся должности (профессии) адвокатов, помощников судей, секретарей суда, секретарей судебного заседания», - сказано в ответе.



На предложение Степашина о бронировании нотариусов, присяжных заседателей и других профессий в Минобороны предложили начать работу с Минюстом, чтобы внести соответствующие поправки в перечень.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

Согласно указу президента, бронь полагается среди прочего сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в частности, IT-специалистам, сотрудникам операторов связи, федеральных СМИ и ключевых финансовых организаций.

